Deaden yn Dútslân en België troch oerstreamingen

Krekt as Limburch hat ek it westen fan Dútslân te kampen mei wettersneed troch in protte reinwetter yn de ôfrûne dagen. Yn parten fan Noardryn-Westfalen, Rynlân-Palts en Saarlân is de skea grut.

Yn de gemeente Ahrweiler yn de Eifel binne yn elts gefal fjouwer minsken om it libben kommen, berjochtet de plysje yn Koblenz. Yn it doarp Schuld yn de gemeente binne seis huzen ynstoart troch it hege wetter. De plysje berjochtet dat der yn elts gefal tritich minsken mist wurde, mar ek dat de situaasje noch tige ûnoersichtlik is. 25 huzen stean op ynstoarten. Ferskate doarpen yn de streek binne troch it heechwetter fan de bûtenwrâld ôfsletten. Sa’n fyftich minsken sitte op it dak fan harren hûs en moatte rêden wurde.

By de wetteroerlêst yn Dútslân binne woansdei twa brânwachtminsken fan 46 en 52 om it libben kommen. Ien waard meinommen troch de kolkjende rivier en is ferdronken en de oar is by in ynset yninoar sakke.

Yn Wuppertal gie it loftalaarm ôf en waarden minsken oproppen harren hûs te ferlitten of nei in hegere ferdjipping te gean. Der soe mooglik in floedweach ûntstean, mar dy is úteinlik net kommen. Dochs is it gefaar noch net oer, want in stomar sit oerfol. Yn Hückeswagen, sa’n tweintich kilometer fan Wuppertal, moatte mear as tûzen minsken harren hûs út, om’t it stomar by it doarp oerstreamt.

Yn it easten fan België binne de problemen ek grut. Yn Eupen is in tweintiger ferdronken, nei’t er mei in swimbân yn it streamende wetter sprongen wie. Yn de provinsje Lúksemburch wurdt noch in 15-jierrich famke mist dat juster yn de Ourthe fallen wie.