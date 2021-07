De Naturij winner LF2028-priis

Natuer- en Miljeu Edukaasjesintrum de Naturij yn Drachten is it sintrum foar natuer- en duorsumensedukaasje foar de gemeenten Smellingerlân, it Hearrenfean en omkriten. It NME wol modernisearje, sadat it takomstbestindich is en syn wurk noch hiel lang útfiere kin. Earder fan ’t jier krige it dêr subsydzje foar út it Iepen Mienskipsfûns (IMF). De sjuery keas dit IMF-projekt as winner fan de LF2028-priis yn de regio Súdeast-Fryslân. Inisjatyfnimster en bestjoerslid Femmy Lieben mocht de byhearrende sjek fan 2028 euro yn ûntfangst nimme, in oanmoedigingspriis, dy’t troch it IMF yn gearwurking mei LF2028 opset is. Yn totaal krije alle jierren 15 inisjatyfnimmers de priis.

NME de Naturij is him oan it ûntjaan ta in spilfunksje yn natuer- en duorsumensedukaasje yn de regio Súdeast-Fryslân. Hieltyd mear skoallen en ynstânsjes witte de Naturij te finen en freegje materialen en lessen op. Dêrom wol it sintrum meigean yn de ûntjouwingen fan modern en op de takomst rjochte ûnderwiis. It stribjen is om safolle mooglik bern yn ’e kunde komme te litten mei de natuer, it lânskip en duorsumens. Mei de útfiering fan it projekt ‘Duorsum en sûn de 21ste iuw yn’, kin it sintrum de rol fan skeakel tusken jongerein, gemeenten en griene organisaasjes hâlde en fuortsterkje.

Deputearre Hoogland: “Om derfoar te soargjen dat natuer en lânskip ek yn de takomst troch minsken op wearde skat wurde, is it fan belang om de jongerein dêr al betiid mei yn ’e kunde komme te litten. Dit projekt draacht deroan by dat dy jonge minsken foar de takomst in drive ûntwikkelje om dêr sunich op te wêzen en te bliuwen.”

Sjueryrapport

Foar de regio Súdeast wiene trije projekten foar de priis nominearre. Ut it sjueryrapport: “De sjuery fynt it wichtich dat bern harren bewust wurde fan de sirkelgong yn de natuer, dêr’t wy ûnderdiel fan binne. Om in ferdjipjend wjerfarren oan de lessen ta te foegjen, sjocht de sjuery mooglikheden yn it ferbinen mei kultueredukaasje. Bern kinne fia kultueredukaasje harren persoanlike ferhaal oer natuer sjen litte.”

Ut de selektearre projekten fan de oare fjouwer regio’s hat de sjuery ek in priiswinner keazen. Dy krije ek in bedrach fan 2028 euro. Hokker projekten dat binne, is te lêzen yn it taheakke sjueryrapport.

De sjueryleden binne Immie Jonkman, direkteur fan Arcadia (LF2028) en Judith Baarsma fan Keunstwurk.