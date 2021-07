De Boetiek Heechterp Skieringen winner LF2028-priis

De Boetiek is yn de wyk Heechterp Skieringen (Ljouwert) in wichtige foarsjenning foar minsken mei in leech ynkommen. Wat ea begûn as in ienfâldich útjeftepunt fan brûkte klean en wat dêrby heart, is útgroeid ta in wichtich stipepunt. Earder fan ’t jier krige de stichting Wyksintrum Heechterp Skieringen in bydrage út it Iepen Mienskipsfûns om De Boetiek útwreidzje te kinnen. Moandei lange deputearre Sietske Poepjes in sjek fan nochris 2028 euro oer oan de inisjatyfnimmers fan it winnende projekt yn Noardwest-Fryslân. De 2028 euro is in oanmoedigingspriis dy’t yn gearwurking mei LF2028 opset is. Alle jierren krije mei-inoar 15 inisjatyfnimmers de priis.

De Boetiek

De earme kant fan de wyk Heechterp Skieringen komt alle dagen yn De Boetiek. Dat der noch hieltyd in soad ferlet is fan de stipe fan it wyksintrum docht bliken út de tanimmende groep minsken dy’t fan de foarsjenning gebrûk makket. De Boetiek is in winkel dy’t folslein troch frijwilligers dreaun wurdt. Net it kommersjele belang stiet foarop, mar de tsjinstberens oan in groep minsken dy’t it dreech hawwe. Sa is it mooglik om foar in leechdrompelige priis fan 1 euro it guod oan te bieden. Troch de útwreiding fan de winkel, kinne mear minsken betsjinne wurde en kin in grutter ferskaat oanbean wurde. Freed 25 juny waard de nije Boetiek troch wethâlder Hein Kuiken feestlik iepene.

“Dit is in prachtich projekt foar en troch de mienskip ”, sei deputearre Sietske Poepjes. “It soarget foar gearwurking, it fuortsterkjen fan netwurken en bewustwurding fan it libbensfermidden. Allegearre yngrediïnten dy’t de leefberens fergrutsje en bydrage oan de ynklusive mienskip: elkenien docht mei. De Boetiek foarsjocht yn in tige wichtige funksje.”

Sjueryrapport

De sjuery hat bewûndering foar de ynset fan de frijwilligers. Sy sette harren yn om wat moais fan harren wyk te meitsjen. De Boetiek is in moai inisjatyf dat ferskate doelen kombinearret. Neist it duorsum gebrûk fan klean en it bieden fan help by earmoede, biedt dizze boetyk ek kânsen om in sosjaal netwurk te ûntwikkeljen troch as frijwilliger oan te sluten en ûnderdiel fan ferskate aktiviteiten te wurden. De sjuery fynt De Boetiek in oertsjûgjende winner fan de Bonuspriis. Ut de selektearre projekten fan de oare fjouwer regio’s hat de sjuery ek in priiswinner keazen. Sy krije ek in bedrach fan € 2028,-. Hokker projekten dat binne, is yn taheakke sjueryrapport te lêzen. De sjueryleden binne Immie Jonkman, direkteur van Arcadia (LF2028) en Judith Baarsma fan Keunstwurk.

Taheakke: sjueryrapport