De ANWB en de PCR-test

Ynstjoerd

Nei in tal kearen útstel fan ús fakânsje nei Portugal fanwegen koade oranje, soe it heve: Portugal hie op dat stuit koade giel, en dus koe ús fakânsje nei dat lân yn prinsipe trochgean. Lykwols, nettsjinsteande twa ynintingen en it byhearrende sertifikaat, die bliken dat noch altiten in PCR-test nedich wie om tagong ta it lân te krijen. Dat moast barre by in kommersjeel bedriuw mei navenant hege kosten fan sa’n 90 euro foar eltse test, dus 180 euro foar de frou en my.

It wie dan ek in stikje bûter yn ’e brij dat de ANWB mei in oanbod kaam om dy test yn in dei te dwaan foar 50 euro foar leden plus partner, dus 100 euro foar ús tegearre. Mei tank oan de ANWB koene we dus 80 euro besparje. Lykwols: dy test koe yn alle provinsjes dien wurde, útsein yn Seelân en Fryslân. De lokaasje it tichtstby wie yn ús gefal de stêd Grins. Ik haw besocht om dêr by de ANWB yn Ljouwert in klacht oer yn te tsjinjen, mar dy koe der neat oan dwaan. Sa beseffe wy wer ris dat Friezen en Siuwen yn it Nederlânske steatsferbân op janpoepsplak sitte.

Jehannes Elzinga

Frjentsjer