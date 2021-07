Bûtenmuseum yn Alde Feanen oer WOII

Fan It Fryske Gea

Juster is op It Eilân-West yn Goaiïngahuzen in bûtenmuseum fan It Fryske Gea iepene. Dêr binne foto’s te sjen fan Roelof Horreüs de Haas. Dy siet yn de Twadde Wrâldoarloch mei twa soannen op Heech Hiem, de pleats fan de famylje De Boer yn de Alde Feanen. By alle foto’s heart in ferhaal. Soan Hans hat dy ferhalen ynsprutsen. Fan hjoed ôf is it museum op eigen inisjatyf te besjen.

Eilân-West, dat oan alle kanten troch wetter omsletten is, wie in ideaal ûnderdûkersplak. Yn it ramt fan 75-jier Frijheid waard ferline jier de sjoch- en harkjerûte ûntwikkele. De prachtige swart-wytfoto’s mei de lûdsfragminten foarmje no dit tydlike bûtenmuseum. Hans de Haas, dy’t no 85 jier is, wit noch goed wat der yn de lêste oarlochsmoannen barde. De libbensgrutte foto’s fan doe yn it lânskip fan no fertelle wat der allegear feroare is.

It Eilân-West wie en is noch allinne oer it wetter te berikken, earder benammen út Grou wei, tsjintwurdich foar alle boatsjeminsken. It is krekt de isolearre lizzing dy’t de eksposysje sa bysûnder makket. Oanlizze kin by de steger fan de Marrekrite oan de Janssleat (PR50). Ien fan de plakken is beskikber foar besikers fan de útstalling.

De ferhalen binne te beharkjen fia in app. Besikers kinne har tariede op It Fryske Gea. Yn augustus is der út Grou wei in spesjale fartocht nei it museum. Tsjin dy tiid is dêr mear oer it finen op itselde webstee.