Bezos wol moannelâner foar NASA ûntwikkelje

Amazon-oprjochter en miljardêr Jeff Bezos wol dat de Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA ek syn bedriuw Blue Origin de opdracht gunt om in moannelâner te bouwen. Hy stelt foar om de kommende trije jier maksimaal twa miljard dollar oan de ûntwikkelingskosten net by NASA yn rekken te bringen, skriuwt er yn in iepen brief oan de baas fan de organisaasje.

Bezos is it der net mei iens dat konkurrint SpaceX fan meimiljardêr Elon Musk it allinnichrjocht ferwurven hat om it reau te bouwen dêr’t de Amerikanen mei werom nei de moanne wolle. It is net ûnwenstich foar NASA om foar sokke projekten kontrakten mei ferskate fabrikaten ôf te sluten. In beheining fan it budzjet troch de Amerikaanske oerheid twong NASA om foar ien leveransier te kiezen. NASA krige dit jier mar 850 miljoen dollar ynstee fan de 3,4 miljard dy’t frege wie.

Mei it Artemis-programma wol Amerika noch dit desennium opnij minsken op ’e moanne sette. Dat barde yn 1972 foar it lêst mei it Apollo-romteprogramma.

Der rint noch in beswier fan Blue Origin tsjin de beslissing fan NASA om foar SpaceX te kiezen. De Amerikaanske senaat naam yn juny boppedat in wet oan dêr’t it budzjet foar it bouwen fan in moannelâner mei ferhege waard nei yn totaal tsien miljar dollar. Yn ’e wet is fêststeld dat NASA in twadde ûntwikkeler oanstelle moat. NASA wol noch net op it iepen brief fan Bezos reagearje.