Beskikberheidswizer foar passende help foar bern en jongelju yn Fryslân

Sosjaal Domein Fryslân presintearret de ynfiering fan de Beskikberheidswizer yn Fryslân. Dat is in ynteraktive (web)applikaasje dy’t de beskikberens fan jeugdhelp oersichtlik yn byld bringt foar ferwizers.

Op tiisdei 27 july is Jeudsoarchregio Fryslân úteinset mei de Beskikberheidswizer. Dat is in webside en app dy’t in oersjoch biedt fan alle kontraktearre jeugdhelpoanbieders yn Fryslân en harren wachttiden foar ferwizers (lokale Jeugd- en Gebiedstiims, húsdokters en sertifisearre ynstellingen). Sa wol de regio stimulearje dat de ferwizers, mei de jongelju en harren âlden, ynsjoch hawwe wannear’t en wêr’t de juste jeugdsoarch starte kin.

Sosjaal Domein Fryslân en de Fryske gemeenten hawwe keazen foar de Beskikberheidswizer mei’t dêrmei al yn ferskate jeugdsoarchregio’s tige positive ûnderfiningen opdien binne. Ferwizers fine dêrtroch gâns flugger passende jeugdhelp.

Mear ynformaasje is te finen op www.beschikbaarheidswijzer.nl.