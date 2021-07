Belgyske dokters ûntdekke twa firusfarianten by ferstoarne pasjint

Belgyske wittenskippers hawwe fan in ferstoarne koroanapasjint ûntdutsen dat se twa farianten fan de goarre tagelyk skipe hie. It giet om de alfa- en de bêtafariant.

De frou fan njoggentich jier waard yn maart nei in pear kear fallen yn it sikehûs yn Aalst opnommen. Dêr teste se posityf op koroana. Har tastân waard gau minder en fiif dagen letter ferstoar se. Hja wie net faksinearre. Undersyk hat no útwiisd dat se twa ferskillende farianten ûnder de lea hie. Wittenskippers tochten al dat dat koe, mar dat senario wie noch net wittenskiplik beskreaun.

Undersykslieder Anne Vankeerberghen tinkt dat de frou de sykte troch twa ferskillende minsken skipe hat. It is neffens har lestich te sizzen oft de dûbele ynfeksje in rol spile hat by it rappe efterútgean fan de pasjint. Mear ûndersyk is dan ek nedich, seit se mei klam.