Allinnich folslein faksinearren wolkom yn Grykske hoareka

Yn Grikelân meie fan freed ôf inkeld folslein faksinearre minsken yn kafees, restaurants, bioskopen en teaters komme. De nije regel jildt yn elts gefal oant ein augustus, sawol foar Griken as toeristen. Op bûtenterrassen binne minsken dy’t net yninte binne wol wolkom.

Sûnt ein juny nimt yn Grikelân it tal koroanabesmettingen ta. “It lân giet net opnij op slot fanwege de hâlding fan in stikmannich minsken”, sei primier Mitsotakis moandeitejûn yn in telefyzjetaspraak. “It is net Grikelân dat in gefaar foarmet, mar net-faksinearre Griken.” Mitsotakis kundige ek oan dat Gryksk soarchpersoniel ferplichte wurdt om in koroanaprip te heljen.

Yn Frankryk sille fan augustus ôf ferlykbere regels jilde. Minsken moatte dêr in koroanapas brûke om oan te toanen dat se faksinearre binne, negatyf test binne of koartlyn fan koroana genêzen binne.