Zoom hat fearnsjieromset fan ien miljard dollar

Fideoskilbedriuw Zoom hat yn it ôfrûne fearnsjier trije kear safolle omset draaid as yn deselde perioade ferline jier. De Amerikaanske firma sette hast ien miljard dollar om en makke dêr 227 miljoen dollar winst by.

In protte bedriuwen betelje foar in wiidweidige ferzje fan Zoom, sadat harren wurknimmers út hûs wei mei-inoar gearkomme kinne. Zoom ferwachtet dat it nei de koroanapandemy ek in protte jild oan it thúswurkjen fertsjinje sil.