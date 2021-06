Ynrjochting trije natuergebieten yn beekdelling fan De Lende

Yn de beekdelling fan De Lende wurdt 102 bunder grûn ynrjochte foar Natuernetwurk Nederlân. Op 15 juni stelden Deputearre Steaten fan Fryslân it ynrjochtingsplan fêst foar it gebiet fan in earder lânboubedriuw ûnder Aldeholtpea, polder IJkenverlaat (by De Hoeve) en polder Hoekstra en neistlizzend gebiet dat oan De Lende grinzet. It giet om maatregels dy’t bydrage oan mear bioferskaat, in bettere wetterkwaliteit, mear wetterberging, in lânskip mei in soad ferskaat en dêrmei ek oan it belibjen fan de natuer fan it gebiet.

Troch in heger wetterpeil oan te hâlden, kin yn de trije gebieten ûnder oare krûde- en faunaryk gerslân, wiet haailân en moeras him ûntwikkelje. Op de hegere dielen sil der mear romte komme foar drûge heide. Se foarmje aanst in goed libbensgebiet foar ferskate fûgels, amfibyen en seldsume soarten lykas de otter. Yn de polders Hoekstra en IJkenverlaat wurde ek natuerfreonlike wâlen – smûke, ûndjippe wâlen – oanlein foar in bettere wetterkwaliteit. Dat is in maatregel dy’t fuorkomt út de Europeeske Kaderrichtline Wetter.

Ekstra wetterberging

Troch de besteande kaaidiken fuort te graven, komme de polders Hoekstra en IJkenverlaat mei in folsleine oerflakte fan hast 70 bunder, yn iepen ferbining mei de beek De Lende te stean. By ekstreem hege wetterstannen yn de Friese boezem kinne de polders ekstra wetter út de boezem opfange en berge. Ekstra romte foar wetter wurdt troch de klimaatferoaring hieltyd wichtiger. De polders kinne by hoasbuien wetter opfange en yn drûge perioaden is der foldwaande wetter. Yn oerlis mei grûneigeners komme der maatregels om de oanlizzende lânbou- en húsperselen foldwaande drûch te hâlden. Bygelyks troch it ferleegjen fan it wetterpeil of it opheegjen fan grûn.

Nije keardaam mei fiskpassaazje

Yn polder IJkenverlaat wurdt de besteande keardaam ferfongen troch in nije mei in fiskpassaazje. Dy soarget der, yn kombinaasje mei earder oanleine fiskpassaazjes yn it gebiet, foar dat fisken ienfâldich nei geskikte fuortplantingsgebieten streamop swimme kinne. Oan beide kanten van de keardaam komt in steger, sadat kanofarders harren kano’s oer de keardaam tille kinne.

Ynvestearring en planning

Yn totaal wurdt der goed 1,5 miljoen euro ynvestearre yn de gebieten, troch provinsje Fryslân 685.000 en troch Wetterskip Fryslân 545.000 euro. Fan de Regiodeal Súdeast-Fryslân is der 300.000 euro beskikber. De útfiering fan de wurksumheden set fan ’t hjerst útein yn polder Hoekstra. De ynrjochting fan de twa oare gebieten folget yn 2022-2023.

De maatregels binne ûnderdiel fan gebietsûntwikkeling Beekdal Linde, in projekt dêr’t de gebietskommisje oan de beekdelling fan De Lende wurket. Soks yn opdracht fan de provinsje Fryslân en yn gearwurking mei de gemeenten East‑ en Weststellingwerf, It Fryske Gea, Steatsboskbehear, Wetterskip Fryslân, LTO Noard en de Feriening Lytse Doarpen.