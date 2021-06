Ynienen dochs gjin ynspraak mooglik oer grutskalige nijbou yn Fryslân

De mooglikheid foar boargers om mei te praten oer it Deltaplan foar it Noarden is hommels skrast. Doel fan dat plan is om yn Fryslân, Grinslân en Drinte hûnderttûzen nije huzen te bouwen, benammen foar minsken út de Rânestêd. Nije wike woansdei koene boargers yn de gearkomste fan Provinsjale Steaten meiprate oer de saak. Omrop Fryslân skriuwt op syn webstee lykwols dat in man dy’t dat woe en juridyske arguminten tsjin it plan ynbringe woe, foar de winige doar kaam. It ynspraakmomint blykt ynienen skrast te wêzen.

Klik hjir om it stik op it webstee fan de Omrop te lêzen.