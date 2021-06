Wurk! – De earste ynteraktive online banemerk fan Fryslân

Tongersdei 1 july 2021 fan 13.00 oant 17.00 oere wurdt Wurk! organisearre; de earste ynteraktive online banemerk fan Fryslân. Dy hat in unike opset. Wurkjouwers, oplieders, oare loopbaanoanbieders en wurksikers moetsje inoar live yn digitale Wurk!-stands. Sa komme wurksikers 1-op-1 yn petear mei de oanbieder fan harren kar en fine oplieders, wurkjouwers, loopbaanadviseurs en oaren troch persoanlik kontakt de ideale kandidaat foar harren funksje of oanbod.

Persoanlik kontakt fia online stands

By Wurk! krijt eltse standhâlder in digitale stand. Wurksikers kinne fia in live fideo-call mei harren yn petear. Sa komme standhâlders en wurksikers 1-op-1 mei-inoar yn ’e kunde. Projektlieder Tamara Huizinga fan it WurkjouwersServicepunt (WSP) Fryslân Wurket!: “De krêft fan ús banemerken is it persoanlik kontakt fan wurksikers mei wurkjouwers en oare oanbieders. Inoar sjen en mei-inoar prate seit safolle mear as in cv all in. Mem wol graach in klik mei-inoar hawwe. Troch koroana wie dat persoanlike kontakt it ôfrûne jier net mooglik. Wy fine it geweldich dat we dat mei ús partners no by Wurk! online oanbiede kinne yn de digitale stands.”

85 standhâlders

Alle belanghawwers moetsje inoar. Dêrneist biede de oanbieders op harren standhâlderpagina in oersicht fan harren fakatueres, kursussen, opliedingen, ûntwikkelingstrajekten en oare loopbaanrelatearre tsjinsten.

Wurksikers kinne ûnder oare yn petear mei: Keninklike Marine, Buro Selsstandigen Fryslân, McDonald’s, Friesland College, Kwadrant Groep, Learwurkloket Fryslân, Skildersfakoplieding Fryslân, Cottus B.V., Van de Valk Hotel Drachten, Fierder yn Techniek en Donker Groep.

Oanmelding foar wurksikers

Wurksikers kinne har oant en mei 1 july oanmelde fia www.wurk2021.nl.

Oer WSP Fryslân Wurket!

In WSP Fryslân Wurket! hawwe alle Fryske gemeenten, UWV, SW-bedriuwen, it Learwurkloket, ûnderwiis en sosjale partners harren krêften bondele. Mei-inoar stypje se wurkjouwers by it ‘ynklusyf ûndernimmen’ op it gebiet fan personiel.