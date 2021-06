Wichtige 17e-iuwske skilderijen yn jiskefet by Dútske sneldyk fûn

Yn in jiskefet oan Dútske autobaan binne twa weardefolle skilderijen fûn. It giet om de 17e-iuwske wurken ‘Portret van een jongen’ fan de Nederlânske skilder Samuel van Hoogstraten en ‘Laitsjend selsportret’ út 1665, skildere troch de Italiaan Pietro Bellotti.

De skilderijen waarden in moanne lyn fûn troch in automobilist dy’t efkes skoft hold op in parkearplak oan de A7 yn it noarden fan Beieren. De man, dy’t anonym bleaun is, seach it ‘ôffal’ en hie de yndruk dat it om kostbere wurken gie. Doe skeakele er de plysje yn.

Dêr lykje twa wichtige keunstobjekten mei rêden te wêzen. Eksperts dy’t troch de Keulske plysje riedplachte waarden, gean derfan út dat de wurken autentyk binne. It is ûnbekend wa’t de skilderijen resint yn besit hân hat. De plysje hopet dêrom mei in oprop de rjochtmjittige eigner te finen.

De twa skilders binne renomearre keunstners, beide binne fertsjintwurdigers fan de barokstreaming. It wurk fan Bellotti hinget ûnder mear yn musea yn Stuttgart en Bologna. De Dordtske keunstner Samuel van Hoogstraten (1627-1678) wurke jierren yn it atelier fan Rembrandt van Rijn.