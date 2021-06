Wat is úteinlik it moaiste Waadwurd?

It Genootschap Onze Taal en de Waadakademy hâlde in ferkiezing: wat is it karakteristykste Waadwurd? In Waadwurd is in wurd, útdrukking of geografyske namme yn ien fan de talen of dialekten fan it Waad.

Dat gebiet hat nochal wat bysûndere wurden lykas ‘stodyk’, ‘túnwâl’, ‘sânhonger’ en ‘slufter’. ‘Waad’ en ‘wad’ binne sels de âldste wurden dy’t we hjir kenne.

Hokker wurd karakterisearret it Waad yn al syn ferskaat it bêst? Wa’t oan dy kriich meidwaan wol kin ien of mear wurden nominearje. Dat kin mei it nominaasjeformulier. Dat moat foar 1 augustus 2021 ynfolle en ferstjoerd wurde.

De karkommisje wurdt foarme troch Arno Brok, Marijke Bakker, Mathilde Jansen, Albertina Soepboer en Henk Tameling. Dy kiest út alle ynstjoeringen tsien wurden. Op 10 septimber wurdt op it 26ste Sympoasium fan de Waadakademy it winnende wurd bekend makke.

De winner kriget in jierabonnemint op Onze Taal én in unyk shirt fan de Waadakademy.