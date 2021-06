Waarpraatsje: Wikseljend wykein

DE JOUWER – It wie in simmerske freed mei in soad sinne. It waar hat yn it wykein twa gesichten.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon rekket de loft berûn en it kin dampich of dizenich wurde. Der is boppedat kâns op in bui. By in matige wyn út it noarden wurdt it 14 graden.

Sneon is it skier en it sil sa út en troch reine mei kâns op tonger. De wyn komt út it noardwesten en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij kreftich. De temperatuer leit tusken de 15 en 19 graden.

Snein sjocht it waar der wer better út. By in matige noardewyn bliuwt it, sa goed as, drûch. De sinne skynt geregeld en it wurdt in graad as 19.

Takomme wike is it noflik simmerwaar.

Jan Brinksma