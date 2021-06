Waarpraatsje: Waarmer mei kâns op in bui

DE JOUWER – Nei in skiere freed krije wy in wykein mei waarmer waar, mar der is ek in tanimmende kâns op in (tonger)bui.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is de loft berûn, mar in opklearring is net útsletten. It kin wat dizenich wurde en as it opklearret kin it op guon plakken ek wat dampich wurde. De wyn komt út it suden en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 11 graden.

Sneon is it earst skier, mar de sinne komt der geandewei wat better by. Der ûntsteane dan wol hingelwolken en yn ‘e middei is der kâns op in (tonger)bui. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer tusken de 19 en 23 graden.

Snein bliuwt it, nei alle gedachten, sa goed as drûch. Wy sjogge de sinne geregeld en by in swakke oant matige eastewyn wurdt it mei in graad as 24 noch wat waarmer.

Takomme wike wurdt it noflik simmerwaar, mar it is wol ûnstabyl. De kâns op in bui bliuwt.

Jan Brinksma