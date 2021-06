Waarpraatsje: Waarm simmerwaar

DE JOUWER – It wie tiisdei yn hiel Fryslân in poerbêste simmerdei en it waar foar woansdei sjocht der ek kreas út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. De wyn komt út it easten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt in graad as 10.

Woansdei skynt de sinne wer hast de hiele dei. De wyn is swak oant matich en komt út it easten, letter súdeasten. By de kust lâns en boppe de Iselmar giet de wyn yn ‘e middei nei it noardeasten. De temperatuer leit tusken de 20 en 25 graden.

Tongersdei en freed bliuwt it oan ’e waarme kant, mar de kâns op (tonger)buien nimt ta.

Jan Brinksma