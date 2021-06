Waarpraatsje: Waarm mei kâns op tonger

DE JOUWER – It wie tongersdei in tige waarme simmerdei. Yn in part fan Fryslân waard it tropysk, mar yn ‘e rin fan ‘e middei kuolle it in bytsje ôf. Freed is it ek waarm en de kâns op tonger is grut.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed rekket de loft berûn en yn ‘e rin fan ‘e nacht is der kâns op in pear flinke (tonger)buien. De wyn is swak oant matich en komt út ûnderskate rjochtingen. By de noardlike kust lâns giet de wyn stadichoan nei it noardeasten. Mei 19 graden is it in waarme nacht.

Freed falle der earst noch (tonger)buien, mar letter komt de sinne der ek goed by. Yn ‘e rin fan ‘e dei ûntsteane der nije (tonger)buien. It binne pittige eksimplaren mei kâns op heil, in soad rein en swiere wynpûsten. De wyn giet nei it noardeasten en is matich, mar yn it Waadgebiet frij krêftich oant krêftich. Mei 24 oant 28 graden wurdt it in neare freed. By de kust lâns sil it wat minder waarm wêze.

Sneon docht de simmer in stapke tebek, mar snein is it wer waarm mei op ‘e nij kâns op tonger.

Jan Brinksma