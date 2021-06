Waarpraatsje: Unstabyl wykein

DE JOUWER – It foel freed mei de (tonger)buien yn Fryslân ta, mar it wie wol in neare simmerdei. Yn it wykein bliuwt it waarm.

Freedtejûn falle der, nei alle gedachten, in pear flinke (tonger)buien en yn ‘e nacht nei sneon ta is it helder. De matige wyn giet stadichoan fan it súdeasten nei it súdwesten en de temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Sneon is der kâns op bewolking mar yn ‘e middei skynt de sinne ek wer flink. It bliuwt drûch, mar der stiet wol in soad wyn. Dy komt út it suden en is matich, by de kust lâns krêftich. Yn ‘e middei giet de wyn nei it noarden en jout him wat del. De temperatuer leit tusken de 17 en 24 graden.

Op snein is it hiel oar waar. Wy sjogge de sinne net in hiel soad en by in matige súdwestewyn falle der rûnom (tonger)buien. Mei 20 oant 24 graden is it noch wol simmersk.

Takomme wike bliuwt it ûnstabyl en it wurdt stadichoan ek minder waarm

Jan Brinksma