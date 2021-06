Waarpraatsje: Under de 20 graden

DE JOUWER – It wie tiisdei in noflike simmerdei, mar waarm waard it net. It bliuwt foarearst ek ûnder de 20 graden.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en by in swakke oant matige noardewyn wurdt it 9 graden.

Woansdei is it skier en de sinne hat it yn Fryslân dreech, mar letter op ‘e dei is wat sinne net hielendal útsletten. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich. It wurdt in graad as 18.

Tongersdei liket it waar bot op dat fan in dei earder.

Jan Brinksma