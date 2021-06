Waarpraatsje: Tongersdei tropysk

DE JOUWER – It wie in strieljende woansdei mei simmerske temperatueren. Tongersdei wurdt it noch waarmer, mar yn ‘e jûn nimt de kâns op in (tonger)bui ta.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder. De wyn is swak oant matich en komt út it easten oant súdeasten. Mei in temperatuer om de 16 graden hinne wurdt it in hiel mylde nacht.

Tongersdei skynt de sinne flink, mar der kin ek (wat) hege bewolking wêze. De swakke oant matige súdeastewyn giet yn ‘e moarntiid nei it suden. Oerdei bliuwt it, nei alle gedachten, drûch, mar yn ‘e rin fan ‘e jûn nimt de kâns op in tongerbui ta. Op de Waadeilânen leit de temperatuer om de 26 graden hinne en boppe it fêstelân sil it 27 oant 32 graden wurde.

Freed is it ek waarm, mar der falle dan rûnom (tonger)buien.

Jan Brinksma