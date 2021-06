Waarpraatsje: Tongersdei mear sinne

DE JOUWER – It wie woansdei in skiere dei, mar lang om let liet de sinne him op guon plakken noch wol efkes sjen. Tongersdei is der mear sinne.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei klearret it op en by in swakke oant matige noardewyn wurdt it mei 7 graden in frisse nacht.

Tongersdei skynt de sinne, nei alle gedachten, geregeld en it bliuwt drûch. De swakke oant matige wyn komt út it noarden, letter út it noardwesten. De temperatuer leit om de 18 graden hinne.

Fan freed ôf wurdt it stadichoan wer wat waarmer, mar de kâns op in bui nimt dan ek ta.

Jan Brinksma