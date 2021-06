Waarpraatsje: Tige noflik

DE JOUWER – De tiisdei wie de loft earst wat berûn en wie it wat dizenich, mar al gau kaam de sinne derby en it waard in moaie simmerdei. It simmerwaar bliuwt noch in hiel skoft.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder en by in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 11 graden.

Woansdei skynt de sinne wer hast de hiele dei, al kinne der yn ‘e rin fan ‘e dei wol wat hingelwolken ûntstean. Der stiet in swakke wyn út it westen en de temperatuer leit tusken de 20 en 24 graden.

Fan tongersdei ôf is der wat mear bewolking, mar it bliuwt kreas, waarm en drûch.

Jan Brinksma