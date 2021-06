Waarpraatsje: Simmer

DE JOUWER – Nei in kâlde en wiete maitiid kin de simmer oant no ta wis wol besjen lije.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it helder en op guon plakken soe it wat dampich of dizenich wurde kinne. By in swakke westewyn leit de temperatuer om de 11 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne wer hast de hiele dei, mar yn ‘e rin fan ‘e dei ûntsteane wol wer wat hingelwolken. De wyn komt út it westen en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt 20 oant 25 graden.

Freed en yn it wykein bliuwt it simmer.

Jan Brinksma