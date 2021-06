Waarpraatsje: Oanhâldend simmersk

DE JOUWER – It wie moandei in hiel noflike simmerdei en it kreaze waar bliuwt de hiele wike.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is der yn Fryslân kâns op bewolking en damp. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it 8 graden.

Tiisdei sille bewolking en damp geandewei de moarn ferdwine en dernei skynt de sinne hast de hiele dei. Der kinne wol wat hingelwolken komme, mar it bliuwt moai waar. De wyn komt út it noardeasten en is swak. De temperatuer leit tusken de 20 en 23 graden.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it oan ’e waarme kant.

Jan Brinksma