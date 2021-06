Waarpraatsje: Oan ’e frisse kant

DE JOUWER – It wie tiisdei in stik minder waarm as de lêste dagen mar it bleau op de measte plakken wol, sa goed as, drûch. Op de Waadeilannen hat it yn ‘e rin fan ‘e dei wol reind en op guon plakken wie it in wiete boel. Wy krije no in pear koele dagen.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn. Der kin in bui falle of it reint sa út en troch wat. De wyn komt út it noarden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 12 graden.

Woansdei is it skier en it bliuwt net drûch. By in matige noardwestewyn wurdt it mar 16 graden.

Tongersdei feroaret der hast neat oan it wat suterige waar.

Jan Brinksma