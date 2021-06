Waarpraatsje: Kreas wykein

DE JOUWER – Der wie freed mear bewolking as de lêste dagen, mar it waard wol in noflike simmerdei. Sneon docht de simmer in stapke werom, mar fan snein ôf wurdt it wer waarm.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon rekket de loft berûn, mar it bliuwt, nei alle gedachten, drûch. By in swakke oant matige westewyn wurdt it 14 graden.

Sneon is it earst skier, mar geandewei komt de sinne der hieltyd better by. De wyn giet nei it noardwesten en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 17 en 21 graden.

Snein skynt de sinne wer hast de hiele dei en by in swakke noardwestewyn wurdt it 18 oant 22 graden.

Takomme wike krije wy in pear waarme simmerdagen. Letter nimt de kâns op in (tonger)bui wol ta.

Jan Brinksma