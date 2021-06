Waarpraatsje: Hast tropysk

DE JOUWER – It wie tiisdei in tige noflike simmerdei, mar woansdei en tongersdei wurdt it in stik waarmer.

Yn ‘e nacht nei woansdei ta is it helder. By in swakke oant matige eastewyn wurdt it 9 graden.

Woansdei skynt de sinne hast de hiele dei, mar yn ‘e rin fan ‘e dei ûntsteane wol wat hingelwolken. De wyn is swak oant matich en komt út rjochtingen tusken it easten en it suden. It wurdt in waarme dei. Op de Waadeilânen is it 25 graden en boppe it fêstelân 27.

Tongersdei wurdt it noch wat waarmer.

Jan Brinksma