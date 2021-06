Waarpraatsje: Gewoan simmerwaar

DE JOUWER – It wie moandei in ferreinde dei, mar de measte delslach foel yn in oar part fan Nederlân. It wurdt dizze wike hiel gewoan, net al te waarm, simmerwaar.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei binne der, nei alle gedachten, flinke opklearringen. De swakke oant matige wyn komt út it noarden oant noardeasten en de temperatuer leit om de 10 graden hinne.

Tiisdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. It bliuwt, sa goed as, drûch en by in matige noardeastewyn wurdt it in graad as 17.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der net folle.

Jan Brinksma