Waarpraatsje: Freed ek net in soad sinne

DE JOUWER – Nei in strieljend begjin fan ’e tongersdei hie de sinne it in grut part fan de dei dreech en ek op freed sille wy de sinne net in soad sjen.

Yn ‘e nacht nei freed ta is it wol helder, mar (wat) bewolking is ek net hielendal útsletten. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer tusken de 6 en 10 graden.

Freed wurdt, nei alle gedachten, in skiere dei, mar miskien sjogge wy de sinne dochs ek noch wol efkes. De swakke oant matige wyn komt út it súdwesten en de temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Yn it wykein wurdt it waarmer, mar der is dan wol kâns op in (tonger)bui.

Jan Brinksma