Waarpraatsje: Ferfeelsum waar

DE JOUWER – Wy hawwe al in pear dagen te krijen mei suterich en ferfeelsum waar en dat bliuwt ek noch efkes sa.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn en op guon plakken soe it noch wat (sto)reine kinne. De noardwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 12 graden.

Tongersdei is it skier en in bytsje (sto)rein is net hielendal útsletten. Miskien sjogge wy yn ‘e rin fan ‘e dei noch efkes in glimp fan de sinne. By in matige westewyn wurdt it 17 graden.

Freed hat de sinne it ek noch dreech.

Jan Brinksma