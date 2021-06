Veenatelier winner Anita Andriesenpriis

It Veenatelier fan Places of Hope is de winner fan de Anita Andriesenprijs 2021. De inisjatyfnimmers hawwe blommen krige en in bedrach fan € 10.000 om in mienskipsaktiviteit te organisearjen. Lânskipsarsjitekst Peter de Ruiter fan it Veenatelier krige de priis juster by it Weidumerhout út hannen fan deputearre Douwe Hoogland.

It tema wie dizze kear: de ynfloed fan ûntwerpkwaliteit, gearfette yn it wurd Untwerpkrêft. Ut fiif sterke ynstjoeringen waarden twa nominearre kandidaten keazen: Staatsbosbeheer en it Veenatelier. De sjuery keas unanym foar de winner Veenatelier, fanwegen de mienskipsynfloed en de driuwende rol foar ûntwerp fan dit inisjatyf. “It oerstiigjende karakter en de foarbyldfunksje fan het Veenatelier jouwe de trochslach.” It Veenatelier is útfierd yn opdracht fan it ministearje fan BZK troch Peter de Ruiter en oaren.

De sjuery bestie út: Sandra van Assen – stêdeboukundige, arsjitekt en sjueryfoarsitter, Ankie Boomstra – keunst- en arsjitektuerhistorikus, Bertus de Jong – lânskipsarsjitekt en adviseur foar romtlike kwaliteit, Matthijs Dijkstra – lânskipsarsjitekt en Jelle de Jong – arsjitekt.

De Anita Andriesenprijs is ynsteld om it behâld en de ûntjouwing fan Romtlike Kwaliteit in ympuls te jaan. Mei de priis jout de provinsje omtinken oan it belang dêrfan en bringt dat ûnder de oandacht fan de ynwenners.