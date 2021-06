Unesco wol stimpel ‘yn gefaar’ op Great Barrier Reef Australië

As it oan Feriene Naasjes-organisaasje Unesco leit, stiet it Australyske Great Barrier Reef meikoarten op ’e list mei Wrâlderfgoed dat yn gefaar is. Neffens de organisaasje giet troch klimaatferoaring it grutste koraalrif yn ’e wrâld, dat sûnt 1981 Wrâlderfgoed is, rap efterút. Australië soe mear aksje ûndernimme moatte om klimaatferoaring tsjin te gean.

Sûnt 2015, doe’t Unesco it Great Barrier Reef foar it lêst beoardiele, hie it rif ferskate kearen te krijen mei ferbleking, feroarsake troch hege temperatueren fan it seewetter. Dêrtroch stjert it koraal ôf. Der stean 53 Wrâlderfgoedlokaasjes op de ‘yn gefaar’-list. De measte fanwege saken as fersmoarging, oarloch of ferstedsking. As Unesco de statuswiziging fan it Great Barrier Reef trochset, soe it foar de earste kear wêze dat in Wrâlderfgoedlokaasje fanwege klimaatferoaring op ’e list komt.

It foarnommen beslút is Australië oer it mad kommen. Yn july stiet it by in Unesco-gearkomste op ’e wurklist. Australië beskuldiget Unesco fan politike bemuoienis. Sina is op it stuit foarsitter fan Unesco en Australië tinkt dat de spanningen tusken dy lannen mooglik in rol spylje, meldt de BBC.

Australië wol dêrnjonken al jierren foarkomme dat it Great Barrier Reef, in wichtige toeristelûker, op de ‘yn gefaar’-list komt. Mei dat stimpel komt der mear jild beskikber foar it beskermjen fan Wrâlderfgoed, mar it kin neffens de BBC de toeristestream ek beynfloedzje.