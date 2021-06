Underwiis en deibesteging yn Zalen Schaaf

Foto: Wikimedia Commons/Ieneach fan ’e Esk – CC BY-SA 4.0

It kulturele sealesintrum Zalen Schaaf yn ‘e Ljouwerter binnenstêd kriget in nije funksje. It sil ûnder de namme Agora tenei brûkt wurde foar ûnderwiis en deibesteging. Benammen minsken dy’t min oan wurk komme of dy’t yn Fryslân ynboargerje moatte, sille der teplak kinne. Jûns bliuwt der plak foar kulturele aktiviteiten.

De Ljouwerter gemeenterie hat juster ûnferwachts foar de nije bestimming keazen. Earder like de gemeenterie te ferdield oer de takomst fan Zalen Schaaf om ienriedich in stânpunt ynnimme te kinnen, mar úteinlik stiminden de fraksjes fan PvdA, GrienLinks, D66, ChristenUnie en CDA foar it Agora-plan.