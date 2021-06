Undersyk nei oanbod terrassen yn Nederlân

Wy meie einliks wer de terrassen fan de Nederlânske hoareka op. Wylst minsken yn it hiele lân gau reservearje by harren favorite yttintsjes, frege Holidu him ôf hokker Nederlânske stêden ús fan ’t simmer eins de measte kar biede as it giet om in miel yn de bûtenlucht.

Holidu, sykmasine foar fakânsjehuzen, besleat in ûndersyk út te fieren om te bepalen hokker Nederlânske (grutte) stêden beskikke oer de measte terrassen, yn ferhâlding ta it tal ynwenners, dêr’t men gesellich in hapke ite kin. Dat resultearre yn in smaakfolle top 10.

– Amsterdam is de oertsjûgjende nûmer 1 mei in skoare fan 10/10;

– Eindhoven sit krekt efter Amsterdam mei in skoare fan 9.9/10;

– Tilburch is de grutte ferrassing yn it rychje; de Willem II-stêd einiget mei in skoare fan 4.6/10 op in kreaze sande plak;

– De Nederlânske top 10 wurdt ôfsletten troch Delft, mei in skoare fan 4.1/10.

Ljouwert stiet op in 31e plak, mei in skoare fan 1.39/10. Fierder stean der gjin Fryske stêden yn ’e list.

It folsleine artikel is te finen yn it online tydskrift fan Holidu.