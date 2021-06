Twa âlde minsken by Boazum troch trein oanriden

In âld echtpear út Noard-Hollân is sneon dearekke by in slim ûngemak. Hja rieden mei de auto it spoar oer by de ûnbewekke oergong yn de Singel. Der kaam krekt in trein oan. Der folge in botsing en de auto waard hûndert meter meisleept. It ûngemak is de twa fuort needlottich wurden. Yn de trein rekken gjin minsken ferwûne.

Troch it ûngemak rieden der sneon gjin treinen tusken Ljouwert en Snits. Ferfiersmaatskippij Arriva liet bussen ride om de reizgers teplak te bringen.

Yn 2019 wie der ek in oanriding fan in trein mei in lúkse wein by Boazum. De ynsitters fan de auto oerlibben dy doe wol. Nei oanlieding fan it ûngemak waard spoarbehearder ProRail teriede om alle ûnbewekke oergongen fan spoarbomen te foarsjen. ProRail hie dêr mei ferskate oerheden al plannen foar makke. Boazum soe meikoarten syn befeilige oergong krije.