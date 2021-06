Tredde seizoen fan it echte libben yn de bistetún

It tv-programma Het echte leven in de dierentuin is werom: op in oare lokaasje mei nije ferhalen en haadrolspilers. De ferburgen kamera’s lizze dit seizoen it bistelibben yn Diergaarde Blijdorp fêst.

De pasjonearre fersoargers fertelle wat harren bisten dei en nacht belibje en wat dat betsjut. Sjoggers folgje de aventoeren fan sulverrêch Bokito en tapir Tygo, dy’t foar it earst fan syn libben in fruchtber wyfke moetet. Swarte neushoarn Naima set in nij jong op ’e wrâld, krekt as Aziatyske oaljefant Bangka. De gefaarlike komodofaranen Festus en Odin blike ek in romantyske kant te hawwen.

Yn ’e earste ôflevering fan Het echte leven in de dierentuin hat tapir Tygo in earste ôfspraakje mei in fruchtber wyfke en keart swarte neushoarn Naima har tsjin har dochter Mara. Hja hat romte nedich no’t der in nij jong ûnderweis is. Ezelspinguin Anoeska is bêst iensum, om’t se as iennichste noch net swimme kin. Hja siket wanhopich nei kontakt. En úteinlik is gielkielfrankelyn Imani de bedriigjende pearelhinnen te snoad ôf.

Het echte leven in de dierentuin is in koproduksje fan NTR en ICP.

Utstjoering: fan 17 july o/m 21 augustus alle wiken op sneon om 20.30 oere op NPO 1.