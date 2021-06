Tichtplicht Melbourne nochris sân dagen ferlinge

De tichtplicht yn de Australyske stêd Melbourne is nochris mei sân dagen ferlinge. De dielsteat Victoria hopet dêr it tal minsken dat de Yndiaaske koroanafariant skipet mei te beheinen.

“Wy hawwe no sechtich gefallen en mear as 350 plakken dy’t mooglik mei de goarre yn oanrekking kommen binne. Wy hawwe te krijen mei in fariant fan koroana, dy’t him flugger ferspriedt en besmetliker is as wy ea registrearre hawwe”, sei premier James Merlino fan Victoria.

De tichtplicht betsjut dat de fiif miljoen ynwenners fan de stêd inkeld foar essinsjele saken harren hûs út meie. De maatregel soe eins moarn ôfrinne. “As wy de goarre syn gong gean litte, dan sil it eksplodearje”, sei Merlino. “De fariant wurdt dan ûnkontrolearber en minsken sille stjerre. Net ien wol wat ôfrûne winter barde nochris meimeitsje.”