It Grinzer Museum iepenet 18 juny The show must go on: in ferrassende ûntdekkingstocht by skilderijen, grafyk en fotografy út de eigen kolleksje fan it museum lâns. Dêrby wurde âlde keunstwurken op boartlike wize mei-inoar kombinearre. De titel fan de útstalling is in knypeach nei it wer iepengean fan it museum nei de koroanabeheiningen: it is in bytsje feest.

The show must go on is in griemmank út de Grinzer Museumkolleksje sa’t dy noch net earder sjoen is. Barokke portretten fan de achttjinde-iuwske Grinzer famylje Sichterman njonken hjoeddeiske moadeportretten troch Inez van Lamsweerde. Printen fan H.N. Werkman njonken de drag queens út it New York fan de tachtiger jierren fan Andy Warhol. In 17e-iuwsk stillibben, in romantysk lânskip fan Barend Cornelis Koekkoek, mar ek spektakulêre wurken fan hjoeddeiske keunstners lykas Jeff Koons, Andres Serrano en Erwin Olaf. Leafhawwers fan Grinzer keunstnersferiening De Ploeg kinne der ek terjochte: de ekspresjonistyske lânskippen út begjin 20e iuw foarmje in spannende kombinaasje mei harren 19e-iuwske foargongers.

The show must go on is oant en mei 3 oktober 2021 te sjen.