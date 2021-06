Streekdichter fan Noardeast-Fryslân: Salang’t de wyn

Salang’t de wyn

De nachten duorje langer as de dagen.

De ruten altyd en ivich besmoarge, dêr’t

it libben him op ’e knibbels ôfspilet

yn ’e hope dat de dea wjukken jout.

Ast dy dan lang om let in wei

omheech skrept hast, it ljocht dy

de eagen swart fan ’t stof útspield hat,

kriget de siele rêst en it wyt fan bonke

en plasse beskûl.

It is dyn ierdske bienwurk dat troch

sede en wet opdold wurdt, fan hân

op hân langer as in minskelibben

omswalket.

Ek dizze striid is striden al is neat ivich

yn dit libben noch yn ’e dea.

Salang’t de wyn waait op dizze dwinger

en de sinne it skrinkelgrêf beskynt

fynsto hjoed en elk dy’t nei dy komt frede.

Geart Tigchelaar

