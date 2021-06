Stipe omwenners foar wynmûnen blykt amtlike ferrifelderij

Foto: pixabay.com

It wie al opfallend dat ynwenners fan it ‘griene hert’ fan ‘e Rânestêd sa manmachtich foarstanner wiene fan wynmûnen deun by harren huzen. Oer it generaal steane minsken dêr nammentlik net om te springen. It entûsjasme dat der neffens de gemeente Alphen aan den Rijn by omwenners foar de mûnen wie, blykt lykwols it produkt fan amtlike manipulaasje. Dat berjochtet de Volkskrant hjoed.

Alphen aan den Rijn hat sa’n santichtûzen ynwenners en leit tusken de greiden fan Súd-Hollân. De gemeente woe yn it lân om de stêd hinne grutte wynturbinen delsette om elektrisiteit op te wekken. Itselde jildt foar fjilden mei sinnepanielen. In enkête ûnder de ynwenners wie opmerklik posityf: trije fan ‘e fjouwer minsken yn Alphen like dêrfoar te wêzen.

In sjoernalist hat lykwols mei in berop op ‘e wet iepenbierheid fan it bestjoer, de WOB, de amtlike stikken opfrege. It docht bliken dat de gemeente-amtners frijwat manipulatyf west hawwe. Yn de earste ferzje fan it enkêteformulier stie de opsje opnaam dat ien tsjin wynmûnen en sinneparken wie. Dy opsje hawwe hja skrast. Fierders hawwe hja it wurd windturbine troch windmolen ferfongen. Yn de earste ferzje stie dat de mûnen “in de buurt van woningen” komme soene. Dêr hawwe hja “in de omgeving” fan makke. It begeliedende brief joech de yndruk dat elkenien yn Alphen foarstanner fan de mûnen en sinnepanielen wie. Doe’t in sjoernalist neifrege wêrom’t net fermeld waard dat der ek tsjinstanners wiene, sei in amtner: “Dat maakt het te ingewikkeld”.

It resultaat wie dat de ynwenners de yndruk krigen dat de mûnen en panielen der hoe dan ek komme soene, dat der grutte stipe foar wie en dat hja allinne koene út ferskate plakken. De Volkskrant berjochtet dat ferlykbere enkêtes yn oare gemeenten like manipulatyf wiene. Yn Amersfoort koene ynwenners kieze út ‘wynmûnen ticht by de natoer’ en ‘wynmûnen oan ‘e râne fan ‘e stêd’. Yn Súd-Limburch wie de kar tusken ‘sinneparken meie sichtber wêze yn it lânskip’ en ‘sinneparken moatte ferstoppe wurde yn it lânskip’.

Bestjoerskundige Ank Michels fan de Universiteit Utert seit dat de oerheden harren boargers “voor de gek houden” mei sokke skynysnpraak. Hja seit: “Gemeenten weten dat die windturbines er hoe dan ook gaan komen. Wat je nu ziet is dat enquêtes vooral instrumenteel worden ingezet, om aan te tonen dat er draagvlak is voor de energietransitie. Met als gevolg dat burgers zich in de maling genomen voelen, en het draagvlak alleen maar slinkt.” Hja hat neifraach dien nei de enkête yn Alphen aan den Rijn en kaam derefter dat de gemeente boppedat gjin represintative stekproef út de befolking nommen hat, mar bewust 1200 minsken oanskreaun hat dy’t earder yn meipraatgroepen oer duorsumens sitten hawwe. Hja binne nei alle gedachten positiver oer wynmûnen as de trochsneedynwenner fan de gemeente.

In aksjegroep yn Alphen aan den Rijn hat de gemeente in petysje oanbean mei twatûzen hantekens tsjin it pleatsen fan wynmûnen. De ferantwurdlike wethâlder Erik van Zuylen yn de gemeente seit tsjin de Volkskrant dat er efter de enkête stean bliuwt en dat it meitsjen dêrfan neffens him “een heel goed proces” west hat.