Spul tusken Sorbyske organisaasjes nei útlekte fideo

Twatalige buorden yn it Sorbyske gebiet (boarne: Wikipedia / Svolks, CC)

De Sorben binne in lytse taalminderheid yn it easten fan Dútslân. Hja wenje fanâlds yn de streek Lausitz, oan de Tsjechyske grins. No is der in fideo fan in gearkomste útlekt en is der slim spul tusken twa grutte Sorbyske organisaasjes ûntstien.

De fideo is sûnder meiwitten fan de dielnimmers makke by in gearkomste fan Serbski Sejm, it “Sorbyske parlemint”. De Sorben kinne de leden dêrfan direkt kieze. De organisaasje bestiet sûnt 2018. It doel derfan wie om in streektrjochte ferstjintwurdiger fan de Sorben te wurden.

Yn de gearkomste seine de leden Gerhard Schramm en Andreas Kluge it raar op. Hja hevelen de Domowina, in grutte koepelorganisaasje, dy’t sa’n twahûndert kulturele organisaasjes yn Lausitz fertsjintwurdiget. Kluge neamde de Domowina in “âld-stalinistyske organisaasje” en “in groep jaknikkers”. Schramm sei dat er de foarsitter fan de Domowina, David Statnik, “kompromittearje wol, dat him hearren en sjen fergiet”. Fierders wurde ferskate meiwurkers fan de Domowina persoanlik oanfallen.

It is net bekend wa’t de fideo op ynternet set hat. Dejingen dy’t dat dien hawwe, hawwe derby skreaun: “Wy binne it Sorbyske folk. Wy meitsje sels út wa’t ús fertsjintwurdiget, dizze groep dus net.”

Martin Schneider, in lid fan Serbski Sejm, seit dat de Domowina dingen docht dy’t de oantsjutting ‘stalinistysk’ foar guon minsken tapaslik meitsje. Neffens Hannes Willhelm-Kell fan Serbski Sejm binne de útspraken yn de fideo út har kontekst lutsen.

Statnik seit dat er de útspraken as misledigjend ûnderfynt en dat it pynlik is dat in keazen organisaasje in koepelorganisaasje op sa’n manier oanfalt. Serbski Sejm wol oanjefte dwaan by de plysje fanwegen it publisearjen fan de fideo. Dy is wilens fan ynternet ôf helle.