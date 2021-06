Somaliër stekt yn Würzburg samar op minsken yn

In fjouwerentweintichjierrige Somaliër hat op bleate fuotten mei in grut mes op foarbygongers ynstutsen. Dat die er yn it Beierske Würzburg. De man hat mei syn mes trije minsken fermoarde en ferskate oaren slim ferwûne.

Foarbygongers besochten om de man ôf te lieden troch him guod lykas paraplu’s en telefoans nei de holle te smiten. De plysje hat him op ‘t lêst delsketten. Hy libbet lykwols noch al. De plysje tinkt net dat de man hantlangers hie.