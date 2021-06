Soe er it sa bedoeld ha?

Ynstjoerd

In pear sitaten út in kollum fan Abdelkader Benali yn Trouw fan tiisdei 8 juni 2021.

‘(…) Annemarie Nauta die de verstikkende provincie (dat is Fryslân!, IW) ontvluchtte voor de vrijheid van Amsterdam.’

‘(…) met docenten aan het Singelland-vmbo ga ik in gesprek over kansengelijkheid in Friesland. Daar valt nog een wereld te winnen. Om de kinderen in de vaart der volkeren op te stuwen begint men al bij het consultatiebureau met ouders erop te wijzen dat hun kind met Fries alleen de wereld niet kan veroveren.’

‘Wie ambitie toont wordt al snel gevraagd om toch een beetje in de pas te blijven lopen.’

‘Onder de romantiek van Friesland, dat stille, ingetogen menselijke landschap, ligt nog heel wat vuur dat naar buiten wil.’

Ut harren ferbân helle? Ja en nee.

Nee, want it ferbân mei de tekst – oer anty-feminisme by de haadpersoan yn Turks Fruit – wie net sa dúdlik.

Ja, want yn de tekst stie mear.

As minsken as Benali – doch wier de domste net – sa oer Fryslân skriuwe, ek as it sa beroerd net bedoeld is – hoe moatte oare lju dan wol oer ús tinke?

Der sprekt lytsachting út syn wurden. Dat Fryslân as in efterbleaun gebiet besjoen wurdt, is mear as dúdlik. Wa jout de skriuwer dêrta it rjocht? Of hat er it miskien sa net bedoeld, of wit er miskien hielendal net wêr’t Fryslân eins foar stiet?

Dit wie in misser fan menear Benali – en fan Trouw!

Inger Wets