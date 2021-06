Sjoernalisten Ljouwerter Krante hoffenje nij mediabelied Arno Brok ôf

“Wat een poppenkast” skriuwt Irene Overduin, neffens har Twitterprofyl ûnder oaren ekonomysjoernaliste by de Ljouwerter Krante, oer de oankundiging fan it nije mediabelied fan de provinsje. Kommissaris fan de kening Arno Brok hat oankundige dat it provinsjebestjoer de parse tenei op in oare manier ynformearje wol. It wyklikse petear mei sjoernalisten wurdt tenei live op ynternet útstjoerd.

“Maksimale transparânsje”, neamt Brok it. Frou Overduin skriuwt: “Media is niks gevraagd. Die worden schaamteloos dit toneelstuk ingezogen.” Hja neamt it nije belied “profileringsdwang”. Har kollega Wieberen Elverdink, ek fan de LC, falt har by. Hy neamt it nije belied “absurd”. Wat de sjoernalisten krekt op it plan tsjin hawwe, melde hja lykwols net.