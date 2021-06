Sina lansearret taikonauten nei nij romtestasjon

Mei in Lange Mars 2F-raket binne yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei trije Sineeske romtefarders yn in baan om ’e ierde brocht. Se sille de earste bemanning foarmje fan it nagelnije Sineeske romtestasjon Tianhe.

De raket gie neffens plan om 03.22 oere Nederlânske tiid fan de lansearbasis Juiquan yn de Gobiwoastyn omheech. Neffens de flechtlieding ferrûn de lansearring folslein suksesfol. It is foar it earst sûnt 2016 dat Sina astronauten de romte yn bringt. De trije taikonauten sille trije moanne yn it romtestasjon tahâlde. Harren wichtichste taak is om te kontrolearjen oft alle systemen goed wurkje. Hja sille ek twa romtekuiertochten meitsje.

It romtestasjon waard ein maaie al besite troch in frachtmodule, Tianzhou 2, mei oan board foarrieden, brânje en de romtepakken foar de romtekuiertochten. Dy module is oan ien kant fan de kearnmodule Tianhe keppele. De shenzhou sil nei alle gedachten oan ’e oare kant oanheakje.

It earste ûnderdiel fan it romtestasjon wie yn april lansearre. Yn de Tianhe-kearnmodule fan hast santjin meter lang en goed fjouwer meter breed moatte de trije taikonauten libje, ite, sliepe, sporte en wurkje. Takom jier wurdt it romtestasjon in stik grutter as it útwreide wurdt mei twa wittenskiplike modules, Wentian en Mengtian.