Fan It Fryske Gea

No’t it derop útgean net mear sa oan bannen leit, kin It Fryske Gea syn ekskurzjeprogramma foar de simmermoannen publisearje. Om fan de natuer yn Fryslân te genietsjen en/of om der wat fan op te stekken, is der by It Fryske Gea foar jong en âld in ferskaat fan mooglikheden. Dy binne allegear hjir te finen.