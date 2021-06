Sikehûs MCL heft koroanaôfdieling op

MCL (foto: Wikipedia/Luitenb – CC BY-SA 3.0)

Sikehûs MCL yn Ljouwert heft freed de ferpleechôfdieling foar koroanapasjinten op. De acht koroanapasjinten dy’t der lizze, krije eigen keamers. Der lizze boppedat noch fjouwer minsken mei koroana op ‘e ôfdieling yntinsive soarch.

De spesjale koroanaôfdieling, mei de namme ‘afdeling M’, is yn maart 2020 ynrjochte, doe’t de sikehûzen hommels in hurd oanboazjend tal koroanapasjinten opnimme moast. Wilens binne dat mar sa’n bytsje mear, dat de ôfdieling net langer nedich is.

Mei in lytse seremoanje nimt it sikehûs moarn ôfskie fan ‘afdeling M’.