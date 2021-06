Seizoenspresintaasje livestream De Lawei

Op freed 18 juny om 20.00 oere is op de webside fan De Lawei in livestream te besjen fan de seizoenspresintaasje 2021-2022. Direkteur Stef Avezaat, programmeur Inge Imelman en haad marketing Marjolein van der Meer nimme de sjoggers mei by in tal hichtepunten fan it nije teaterseizoen del. Foar’t de seizoenspresintaasje fan start giet, is earst in teatrale útfiering fan teaterkollektyf Illustere Figuren te sjen. De foarstelling wurdt streamd út De Lawei wei en is op www.lawei.nl te folgjen.

Teatrale útfiering Mooier dan ooit

Op freed 18 juny wurdt op 120 lokaasjes troch hiel Nederlân, ûnder de flagge fan de sektorbrede kampanje Moaier as ea, in mega-pr-evenemint holden. Dat is it momint dat de kulturele sektor witte lit werom te wêzen. Yn alle teaters, konsertsealen, poppoadia, teaterskoallen en musea sille útfierders en makkers optrede. Om 20.00 oere sille se dy deis allegear tagelyk spylje, dûnsje of sjonge.

De kaartferkeap fan it nije seizoen set op woansdei 23 juny om 12.00 oere fia ynternet útein.